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04.05.2018 19:08 Трое волонтеров представят регион на Параде Победы "Вести-Тула"





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В числе сотни победителей – Юлия Куликова, студентка Тульского государственного университета, факультета политологии. Не один год она вместе с родственниками участвовала в шествии с фотоснимком своего прадеда Олега Андреевича Кончаковского, ветерана Великой Отечественной войны. А теперь сделает это в столице.



«Так как я являюсь активистом Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», которое организует этот конкурс, я решила принять в нем участие. Помогать в организации Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в Москве – это большая честь. К счастью, мне удалось пройти отбор, чему я очень рада», - говорит победитель Всероссийского конкурса «Волонтёры Победы» Юлия Куликова.



Тульскую область на Параде Победы в Москве представят трое волонтеров. Ребята – в числе организаторов. Им предстоит помогать ветеранам, обеспечивать порядок во время акции «Бессмертный полк». Чтобы стать «Волонтером Победы» претендентам предстояло пройти творческий конкурс: написать сочинение и разместить пост в социальной сети о том, почему именно ты достоин стать добровольцем-помощником.В числе сотни победителей – Юлия Куликова, студентка Тульского государственного университета, факультета политологии. Не один год она вместе с родственниками участвовала в шествии с фотоснимком своего прадеда Олега Андреевича Кончаковского, ветерана Великой Отечественной войны. А теперь сделает это в столице.«Так как я являюсь активистом Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», которое организует этот конкурс, я решила принять в нем участие. Помогать в организации Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в Москве – это большая честь. К счастью, мне удалось пройти отбор, чему я очень рада», - говорит победитель Всероссийского конкурса «Волонтёры Победы» Юлия Куликова.











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