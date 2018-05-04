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04.05.2018 18:46 Жаркие дни мая принесли несчастные случаи
Татьяна Смирнова



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Неожиданная майская жара, открытые окна и - москитные сетки! Это и есть опасное трио, вкупе с оставленными без присмотра детьми приводящее к трагедии. Улица Степанова, дом 35. Именно здесь произошел несчастный случай. Двое мальчишек упали с балкона пятого этажа. По словам очевидцев, дети играли на подоконнике.

Почему дети двух и семи лет были оставлены без присмотра и их жизнь оказалась в опасности, теперь будет разбираться следствие. «Народу много было, две скорые, милиция. Одного ребенка быстро увезли, со вторым долго возились. Семья хорошая», - рассказывает жительница дома № 35 по улице Степанова Тамара Амелина.

Сейчас мальчики находятся в Тульской городской больнице. Здесь же проходит лечение двухлетняя девочка, которая также накануне выпавшая с балкона. По словам главного врача Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирины Рублевской, «…состоянию детей в настоящее время ничто не угрожает. Они находятся в отделениях реанимации и хирургии. Но, ни одно падение с высоту не обходится без последствий».

По статистике, подобные несчастные случаи чаще происходят с детьми в возрасте от двух до семи лет и в благополучных семьях. Родители, сами того не желая, своими действиями - проветрить комнату - и одновременно бездействием - пренебрежение безопасностью - приводят к трагедии.

«Обращаюсь к каждому родителю Тульской области. Именно вы несете ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Страшнее трагедии, чем смерть ребенка, нет ничего. Но хочу напомнить об административной, и уголовной ответственности», - говорит уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

Ольга - мама троих детей - даже и не думала, что подобное может с ней случиться. Пока в прошлом году ее пятилетняя дочь не выпала из окна. Сотрясение, переломы. Сейчас все позади. Девочка готовится к школе. «Я не держу окна открытыми. Все окна стояли на проветривании. – Рассказывает Ольга. - Дочь потом уже сказала, что взялась за ушки москитной сетки - и полетела. Не думайте, что такое с вами не случится. Всегда нужно быть готовым ко всему. Лучше предупредить трагедию».

Буквально несколько майских дней и печальная статистика: из открытых окон выпали 14-летняя девочка в Новомосковске и пятеро малолетних детей в Ефремове, Туле и Ясногорске, где трехлетняя девочка погибла.

Москитная сетка - это всего лишь защита от насекомых. Выдержать вес человека или животного она не в состоянии. Простой эксперимент - пара секунд и сетка за окном. Не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Малейший недосмотр может привести к трагедии.
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