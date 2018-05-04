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04.05.2018 16:06 Волейболистки «Тулицы» не выполнили поставленную задачу Вести-Тула





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Изначально перед нашей командой стояла задача выиграть турнир, в ходе сезона произошла корректировка в сторону попадания в тройку призёров. В любом случае, команда поставленную задачу не выполнила.



Волейболистки «Тулицы» завершили сезон на шестом месте турнирной таблицы. В 22-м туре чемпионата Высшей лиги «А» подопечные Екатерины Леоновой на выезде поделили очки с «Приморочкой» из Владивостока. В первой игре в четырёх партиях сильнее была наша команда, а в повторной хозяйкам площадки удалось взять реванш - 3:0.Изначально перед нашей командой стояла задача выиграть турнир, в ходе сезона произошла корректировка в сторону попадания в тройку призёров. В любом случае, команда поставленную задачу не выполнила.

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