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04.05.2018 15:55 Тульская область готовится «улыбаться» осенью Вести-Тула





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Президент фестиваля, кинорежиссер, народная артистка России Алла Сурикова сообщила, что по традиции в его программу войдут новые отечественные комедийные фильмы. Кроме того, уже второй год подряд по инициативе Алексея Дюмина на фестивале будут представлены и зарубежные киноленты. По итогам фестиваля кинематографистам будут вручены премии «За вклад в чувство юмора страны», «За вклад в комедию», «За все хорошее», «За юмор в музыке». Зрители выберут лучшую картину года.



В городах и районах области планируется организовать как можно больше фестивальных площадок, где помимо кинопоказов пройдут творческие встречи с актерами и режиссерами, лекции по киноискусству, диспуты и мастер-классы.



Тульская область уже сейчас готовится встретить XIX кинофестиваль комедий «Улыбнись, Россия!». В Туле состоялось заседание рабочей группы оргкомитета по его подготовке и проведению. В 2018 году он пройдет с 3 по 9 ноября.Президент фестиваля, кинорежиссер, народная артистка России Алла Сурикова сообщила, что по традиции в его программу войдут новые отечественные комедийные фильмы. Кроме того, уже второй год подряд по инициативе Алексея Дюмина на фестивале будут представлены и зарубежные киноленты. По итогам фестиваля кинематографистам будут вручены премии «За вклад в чувство юмора страны», «За вклад в комедию», «За все хорошее», «За юмор в музыке». Зрители выберут лучшую картину года.В городах и районах области планируется организовать как можно больше фестивальных площадок, где помимо кинопоказов пройдут творческие встречи с актерами и режиссерами, лекции по киноискусству, диспуты и мастер-классы.

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