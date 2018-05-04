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04.05.2018 15:45 В Себино почтить память Матроны приехали сотни людей со всей страны Вести-Тула





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Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отслужил литургию в храме Успения пресвятой Богородицы. Затем состоялись крестный ход и возложение цветов к памятнику старицы. С каждым годом село преображается: здесь построена купель, благоустроена территория, отремонтированы дороги. В рамках торжеств также прошли пленэр-вернисаж, экскурсии по музею Матроны. Для всех гостей Себина в этот памятный день состоялся концерт духовной музыки.



19 лет миновало с момента канонизации Матроны Себинской-Московской. В день памяти святой в честь этого события в селе Себино Кимовского района (малой родине святой) прошли торжества. Почтить память старицы приехали сотни людей из Тульской области и других регионов страны.Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отслужил литургию в храме Успения пресвятой Богородицы. Затем состоялись крестный ход и возложение цветов к памятнику старицы. С каждым годом село преображается: здесь построена купель, благоустроена территория, отремонтированы дороги. В рамках торжеств также прошли пленэр-вернисаж, экскурсии по музею Матроны. Для всех гостей Себина в этот памятный день состоялся концерт духовной музыки.

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