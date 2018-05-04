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04.05.2018 15:26 Участники «Вахты памяти» в Белёвском районе подняли останки 10 бойцов Вести-Тула





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На этот момент известно, что подняты останки десяти бойцов, обнаружены подписанные вещи, но установить погибших пока не удалось. Экспедиции «Тульского искателя» проходят уже пять лет и продолжают лучшие традиции поискового движения Тульской области.



В Белёвском районе продолжится по 8-е мая Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта памяти - 2018». На этот раз на местах боевых действий 1941-1943 годов собрались участники отрядов из Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Новомосковского, Щёкинского, Ясногорского районов и из Смоленской, Свердловской, и Московской областей - всего более 120 человек.На этот момент известно, что подняты останки десяти бойцов, обнаружены подписанные вещи, но установить погибших пока не удалось. Экспедиции «Тульского искателя» проходят уже пять лет и продолжают лучшие традиции поискового движения Тульской области.

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