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НОВОСТИ | Общество



04.05.2018 15:12 По Туле в шестой раз пройдёт «Бессмертный полк»
Вести-Тула

По Туле в шестой раз пройдёт «Бессмертный полк»

| фото |
В день Победы по Туле в шестой раз пройдёт «Бессмертный полк». В городе-герое колонна шествия является частью официального парада. Сбор участников - в 10 утра на улице Менделеевской (подход со стороны Тульского цирка). Отсюда они направятся вдоль Тульского кремля через площадь Ленина - по проспекту Ленина до памятника Толстому и далее - в Белоусовский парк.

Возглавят колонну военные автомобили с почётными пассажирами - ветеранами Великой Отечественной войны. Предусмотрено музыкальное сопровождение – будет играть Губернаторский духовой оркестр. По всему маршруту через динамики будут транслироваться песни и стихи военной тематики.

В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией или портретом своего героя или просто на листе бумаги напишет имя родственника, который принимал участие в освобождении Родины.
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