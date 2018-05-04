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04.05.2018 15:12 По Туле в шестой раз пройдёт «Бессмертный полк» Вести-Тула





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Возглавят колонну военные автомобили с почётными пассажирами - ветеранами Великой Отечественной войны. Предусмотрено музыкальное сопровождение – будет играть Губернаторский духовой оркестр. По всему маршруту через динамики будут транслироваться песни и стихи военной тематики.



В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией или портретом своего героя или просто на листе бумаги напишет имя родственника, который принимал участие в освобождении Родины.



В день Победы по Туле в шестой раз пройдёт «Бессмертный полк». В городе-герое колонна шествия является частью официального парада. Сбор участников - в 10 утра на улице Менделеевской (подход со стороны Тульского цирка). Отсюда они направятся вдоль Тульского кремля через площадь Ленина - по проспекту Ленина до памятника Толстому и далее - в Белоусовский парк.Возглавят колонну военные автомобили с почётными пассажирами - ветеранами Великой Отечественной войны. Предусмотрено музыкальное сопровождение – будет играть Губернаторский духовой оркестр. По всему маршруту через динамики будут транслироваться песни и стихи военной тематики.В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией или портретом своего героя или просто на листе бумаги напишет имя родственника, который принимал участие в освобождении Родины.

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