Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.05.2018 15:03 Скончался Почётный гражданин Тулы Василий Корольков
Вести-Тула

Скончался Почетный гражданин Тулы Василий Корольков

| фото |
На 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города-героя Тулы Корольков Василий Никифорович. Руководители города выразили соболезнования родным и близким фронтовика.

В 18 лет Корольков был призван на фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был ранен. После ранения направлен в пехотные войска, командиром стрелкового взвода, на Курскую дугу. Освобождал Козельск, Хотынец, Карачев, Брянск, Пушкинские горы, Белоруссию, Курляндию, форсировал реки Навлю, реку Великую, Десну. Являлся очевидцем и участником обороны Тулы и Тульской области.

Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом «Красная звезда», орденом «Великая Отечественная война 1 степени».

Более 20 лет Василий Никифорович проработал учителем в средней школе №1 города Тулы. На заслуженном отдыхе ветеран вел большую общественную работу в Совете ветеранов, уделяя много внимания патриотическому воспитанию молодежи.

6 мая в 11.30 в храме Александра Невского (пересечение ул. Пушкинской и ул. Демонстрации) состоится отпевание Василия Никифоровича Королькова. Захоронение – в 13.30, кладбище №1, Почетная аллея.












АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .