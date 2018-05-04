НОВОСТИ | Общество







04.05.2018 15:03 Скончался Почётный гражданин Тулы Василий Корольков Вести-Тула





| фото |



В 18 лет Корольков был призван на фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был ранен. После ранения направлен в пехотные войска, командиром стрелкового взвода, на Курскую дугу. Освобождал Козельск, Хотынец, Карачев, Брянск, Пушкинские горы, Белоруссию, Курляндию, форсировал реки Навлю, реку Великую, Десну. Являлся очевидцем и участником обороны Тулы и Тульской области.



Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом «Красная звезда», орденом «Великая Отечественная война 1 степени».



Более 20 лет Василий Никифорович проработал учителем в средней школе №1 города Тулы. На заслуженном отдыхе ветеран вел большую общественную работу в Совете ветеранов, уделяя много внимания патриотическому воспитанию молодежи.



6 мая в 11.30 в храме Александра Невского (пересечение ул. Пушкинской и ул. Демонстрации) состоится отпевание Василия Никифоровича Королькова. Захоронение – в 13.30, кладбище №1, Почетная аллея.





На 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города-героя Тулы Корольков Василий Никифорович. Руководители города выразили соболезнования родным и близким фронтовика.В 18 лет Корольков был призван на фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был ранен. После ранения направлен в пехотные войска, командиром стрелкового взвода, на Курскую дугу. Освобождал Козельск, Хотынец, Карачев, Брянск, Пушкинские горы, Белоруссию, Курляндию, форсировал реки Навлю, реку Великую, Десну. Являлся очевидцем и участником обороны Тулы и Тульской области.Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом «Красная звезда», орденом «Великая Отечественная война 1 степени».Более 20 лет Василий Никифорович проработал учителем в средней школе №1 города Тулы. На заслуженном отдыхе ветеран вел большую общественную работу в Совете ветеранов, уделяя много внимания патриотическому воспитанию молодежи.6 мая в 11.30 в храме Александра Невского (пересечение ул. Пушкинской и ул. Демонстрации) состоится отпевание Василия Никифоровича Королькова. Захоронение – в 13.30, кладбище №1, Почетная аллея.

Читать @gtrktula

















