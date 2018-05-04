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04.05.2018 14:43 В День Победы туляки увидят «Русских витязей» Вести-Тула





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Торжественным маршем по главной площади пройдут более 1100 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, кадетов и курсантов региона. По плану девять репетиций совместного марша должны пройти на взлётной полосе аэропорта Клоково, три - на главной площади региона, а генеральный прогон запланирован на 6 мая.



«Мы писали заявку за моей подписью на министра обороны по поводу пролета группы «Русские витязи», а на Федеральную службу охраны - о выделении знамённой группы линейных», - уточнил губернатор Алексей Дюмин.



Как сообщил председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец, «линейные Президентского полка уже принимали участие в нашей репетиции, так же отработаны все вопросы по участию их в генеральной репетиции и параде 9 мая. По пролету группы «Витязи» установлен полный контакт, ожидается пролёт пяти самолетов в 11.20».



Туляки увидят 9 мая «Русских витязей» и линейных Президентского полка. Об этом главе региона Алексею Дюмину доложили на специальном совещании, посвященном организации празднования Дня Победы. Всего в военном параде на главной площади Тулы примут участие более 1300 человек и 50 единиц военной техники. Около 100 человек из числа участников - это водители и экипажи боевых машин.Торжественным маршем по главной площади пройдут более 1100 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, кадетов и курсантов региона. По плану девять репетиций совместного марша должны пройти на взлётной полосе аэропорта Клоково, три - на главной площади региона, а генеральный прогон запланирован на 6 мая.«Мы писали заявку за моей подписью на министра обороны по поводу пролета группы «Русские витязи», а на Федеральную службу охраны - о выделении знамённой группы линейных», - уточнил губернатор Алексей Дюмин.Как сообщил председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец, «линейные Президентского полка уже принимали участие в нашей репетиции, так же отработаны все вопросы по участию их в генеральной репетиции и параде 9 мая. По пролету группы «Витязи» установлен полный контакт, ожидается пролёт пяти самолетов в 11.20».





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