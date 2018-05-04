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04.05.2018 12:46 В Чернском районе подросток погиб при обрушении стены Вести-Тула





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По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу.



В Чернском районе при обрушении стены заброшенного дома погиб 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области проводится проверка.По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу.

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