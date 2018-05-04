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НОВОСТИ | Общество



04.05.2018 11:13 В «Петровском квартале» высадили молодые сосны
Наталья Галактионова

В «Петровском квартале» высадили молодые сосны

| фото |
«Мы собрались для озеленения микрорайона, чтоб наши детки росли вместе с деревьями», - рассказала Алёна Жихарева. Красивый сквер, живописное озеро и ротонда. И только тенистых аллей здесь не хватало.

По словам Главы Тулы Юрия Цкипури, «очень хорошо, что мы эту работу проводим с жителями. Сегодня – в «Петровском квартале». Это новый квартал, сейчас много новых микрорайонов появляются, и они должны быть примером хорошей, красивой жизни».

Здесь уже сейчас есть детский сад, пункт полиции, продуктовый магазин. В прошлом году в «Петровском квартале» появился парк. Как рассказал технический директор группы компаний «Стройальянс» Алексей Тарасов, «в этом году мы продолжаем мероприятия по его дальнейшему благоустройству, поэтому приняли решение высадить 200 сосен, чтобы сделать парк нарядным».

«Каждым этапом строительства предусматривается благоустройство территории, развитие детских и физкультурных площадок. Убеждены, что в дальнейшем так и будет всё продолжаться», - говорит руководитель группы компаний «Стройальянс» Руслан Борчхадзе.

Более трёх тысяч человек уже сейчас живут в Петровском, и это только начало. Ведь с каждым годом здесь всё больше новеньких квадратных метров, а соответственно – и их счастливых обладателей.













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