НОВОСТИ | Общество







04.05.2018 10:54 В Туле ветераны ВОВ начали получать подарки Татьяна Голубова





| фото |



В этом году до Дня Победы все ветераны получат подарки, оформленные в виде военной посылки тех лет. Сегодня тулякам их вручал глава администрации города Евгений Авилов.



В Туле проживают более двух тысяч человек, чью жизнь затронула война. Это труженики тыла, вдовы ветеранов, те, чьё детство прошло в военное время. Все они станут почётными гостями торжеств 9 Мая, а пока делятся фронтовыми воспоминаниями.



«Были бои по ликвидации Демянской группировки, второй раз ранен был под Старой Руссой, дошёл до Восточной Пруссии, войну закончил в 22 года», - вспоминает ветеран ВОВ Михаил Свинтицкий.



Каждая история то с шутками, то со слезами на глазах - все они совершенно разные. Но можно сказать абсолютно точно: для них День Победы навсегда останется главным праздником в жизни.



Николай Иванович Кульпов – подполковник в отставке. Начинал войну в 43-м году лётчиком, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, взятии Кёнисберга и Варшавы. «На первых реактивных самолётах я участвовал в параде в 1948 году», - рассказал ветеран.В этом году до Дня Победы все ветераны получат подарки, оформленные в виде военной посылки тех лет. Сегодня тулякам их вручал глава администрации города Евгений Авилов.В Туле проживают более двух тысяч человек, чью жизнь затронула война. Это труженики тыла, вдовы ветеранов, те, чьё детство прошло в военное время. Все они станут почётными гостями торжеств 9 Мая, а пока делятся фронтовыми воспоминаниями.«Были бои по ликвидации Демянской группировки, второй раз ранен был под Старой Руссой, дошёл до Восточной Пруссии, войну закончил в 22 года», - вспоминает ветеран ВОВ Михаил Свинтицкий.Каждая история то с шутками, то со слезами на глазах - все они совершенно разные. Но можно сказать абсолютно точно: для них День Победы навсегда останется главным праздником в жизни.





Читать @gtrktula

















