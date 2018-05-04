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|04.05.2018 10:54 В Туле ветераны ВОВ начали получать подарки
|Татьяна Голубова
Николай Иванович Кульпов – подполковник в отставке. Начинал войну в 43-м году лётчиком, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, взятии Кёнисберга и Варшавы. «На первых реактивных самолётах я участвовал в параде в 1948 году», - рассказал ветеран.
В этом году до Дня Победы все ветераны получат подарки, оформленные в виде военной посылки тех лет. Сегодня тулякам их вручал глава администрации города Евгений Авилов.
В Туле проживают более двух тысяч человек, чью жизнь затронула война. Это труженики тыла, вдовы ветеранов, те, чьё детство прошло в военное время. Все они станут почётными гостями торжеств 9 Мая, а пока делятся фронтовыми воспоминаниями.
«Были бои по ликвидации Демянской группировки, второй раз ранен был под Старой Руссой, дошёл до Восточной Пруссии, войну закончил в 22 года», - вспоминает ветеран ВОВ Михаил Свинтицкий.
Каждая история то с шутками, то со слезами на глазах - все они совершенно разные. Но можно сказать абсолютно точно: для них День Победы навсегда останется главным праздником в жизни.
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