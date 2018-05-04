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04.05.2018 10:15 Тулякам вручили более 30 государственных и региональных наград Татьяна Смирнова





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«Здесь по праву - гордость, честь и достоинство Тульской области, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Для меня - большая честь осознавать, что мы с вами в одном ряду стараемся, чтобы Тульская область была богаче, краше».



На торжественном собрании вручили более 30 государственных и региональных наград - благодарности президента и губернатора, почетные звания, медали «За заслуги перед отечеством» и «Трудовая доблесть».



«На предприятии 32 года, приехала по распределению с Воронежского энергетического. У меня награда - трудовая доблесть 3 степени. Горжусь тем, что получила её из рук губернатора», - рассказала энергодиспетчер МКП «Тулгорэлектротранс» Любовь Демичева.



Благодарность губернатора получил президент «Щёкиноазота» Борис Сокол. Компания - один из лидеров по производству продуктов промышленной химии. Сейчас предприятие находится в активной фазе своего развития и реализует крупные инвестиционные проекты. В числе награжденных - и трудовые династии. Почти полвека проработала на КБП Татьяна Лукьянова, она представитель династии оружейников и машиностроителей. По словам Лукьяновой, «сейчас работают двоюродная сестра, две тётки, двоюродный брат, сноха, внук. Мне работа нравится всю жизнь».



Завершилось мероприятие общением в неформальной обстановке, где каждый награжденный мог рассказать о своей работе лично губернатору области.



В колонном зале Дворянского собрания - представители трудовых династий, деятели культуры, науки, работники учреждений здравоохранения, образования, сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Традиционно на мероприятии, приуроченном к празднику весны и труда, чествуют жителей области, достигших ярких, значимых результатов в своей работе.«Здесь по праву - гордость, честь и достоинство Тульской области, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Для меня - большая честь осознавать, что мы с вами в одном ряду стараемся, чтобы Тульская область была богаче, краше».На торжественном собрании вручили более 30 государственных и региональных наград - благодарности президента и губернатора, почетные звания, медали «За заслуги перед отечеством» и «Трудовая доблесть».«На предприятии 32 года, приехала по распределению с Воронежского энергетического. У меня награда - трудовая доблесть 3 степени. Горжусь тем, что получила её из рук губернатора», - рассказала энергодиспетчер МКП «Тулгорэлектротранс» Любовь Демичева.Благодарность губернатора получил президент «Щёкиноазота» Борис Сокол. Компания - один из лидеров по производству продуктов промышленной химии. Сейчас предприятие находится в активной фазе своего развития и реализует крупные инвестиционные проекты. В числе награжденных - и трудовые династии. Почти полвека проработала на КБП Татьяна Лукьянова, она представитель династии оружейников и машиностроителей. По словам Лукьяновой, «сейчас работают двоюродная сестра, две тётки, двоюродный брат, сноха, внук. Мне работа нравится всю жизнь».Завершилось мероприятие общением в неформальной обстановке, где каждый награжденный мог рассказать о своей работе лично губернатору области.





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