НОВОСТИ | Общество







03.05.2018 20:08 В Новомосковске открыт сезон на Детской железной дороге Елена Панова





| фото |



Детская железная дорога в Новомосковске появилась еще в 53- году. И с тех пор ни одного сезона здесь не пропустили. Благодаря поддержке Российских железных дорог занятия бесплатные. Обучение построено так, что ребята осваивают многие железнодорожные специальности. За два года обучения Виктория Савосина доросла до проводника.



Детская железная дорога – уникальный проект. Здесь всё также, как на настоящей, но в миниатюре: колея ровно вдвое меньше, вагоны уже, зато пульт управления до последней кнопки соответствует реальному.



Как рассказал заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко, «у нас много примеров, когда бывшие юные железнодорожники возглавляют предприятия, станции».



А еще новомосковская дорога - единственная в стране, где можно получить специальность. На монтера путей здесь учат профессионально, после обучения присваивают разряд.



Это первый гудок нового сезона. Машинист – за пультом. Пассажиры заполняют вагоны. Локомотив идет вокруг городского парка, время в пути приблизительно 15 минут, с одной или двумя остановками. Максим Плотников на Детской железной дороге получил навыки управления составом, а теперь профессионально учится на машиниста тепловоза. «Романтика есть в этой профессии, едешь, а из кабины наблюдаешь закат или рассвет», - рассуждает Максим.Детская железная дорога в Новомосковске появилась еще в 53- году. И с тех пор ни одного сезона здесь не пропустили. Благодаря поддержке Российских железных дорог занятия бесплатные. Обучение построено так, что ребята осваивают многие железнодорожные специальности. За два года обучения Виктория Савосина доросла до проводника.Детская железная дорога – уникальный проект. Здесь всё также, как на настоящей, но в миниатюре: колея ровно вдвое меньше, вагоны уже, зато пульт управления до последней кнопки соответствует реальному.Как рассказал заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко, «у нас много примеров, когда бывшие юные железнодорожники возглавляют предприятия, станции».А еще новомосковская дорога - единственная в стране, где можно получить специальность. На монтера путей здесь учат профессионально, после обучения присваивают разряд.





Читать @gtrktula

















