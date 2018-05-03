Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.05.2018 20:08 В Новомосковске открыт сезон на Детской железной дороге
Елена Панова

Обучение построено так, что ребята осваивают многие железнодорожные специальности

| фото |
Это первый гудок нового сезона. Машинист – за пультом. Пассажиры заполняют вагоны. Локомотив идет вокруг городского парка, время в пути приблизительно 15 минут, с одной или двумя остановками. Максим Плотников на Детской железной дороге получил навыки управления составом, а теперь профессионально учится на машиниста тепловоза. «Романтика есть в этой профессии, едешь, а из кабины наблюдаешь закат или рассвет», - рассуждает Максим.

Детская железная дорога в Новомосковске появилась еще в 53- году. И с тех пор ни одного сезона здесь не пропустили. Благодаря поддержке Российских железных дорог занятия бесплатные. Обучение построено так, что ребята осваивают многие железнодорожные специальности. За два года обучения Виктория Савосина доросла до проводника.

Детская железная дорога – уникальный проект. Здесь всё также, как на настоящей, но в миниатюре: колея ровно вдвое меньше, вагоны уже, зато пульт управления до последней кнопки соответствует реальному.

Как рассказал заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко, «у нас много примеров, когда бывшие юные железнодорожники возглавляют предприятия, станции».

А еще новомосковская дорога - единственная в стране, где можно получить специальность. На монтера путей здесь учат профессионально, после обучения присваивают разряд.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .