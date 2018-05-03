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03.05.2018 19:38 В Ефремове прошёл футбольный турнир памяти майора ФСБ Олега Морозова Вести-Тула





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Олег Морозов – майор ФСБ России. 7 апреля 2003 года он погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. 30 июня 2003 года награжден орденом Мужества (посмертно). Этот турнир ежегодно организуют его сослуживцы, ветераны боевых действий города на Красивой мече.



Заместитель руководителя УФСБ России по Тульской области Андрей Курдуков рассказал, что «Управление всегда относилось с честью к сотрудникам, которые отдали свой долг до конца. Мы считаем своим долгом чтить память о них и ежегодно устраиваем такие турниры».



На здании школы, которую окончил Олег Морозов, и которая сегодня носит его имя, была открыта обновлённая мемориальная доска. «Может, мне как матери и нескромно такое говорить, но я всегда удивлялась, какой мой сын был добрым, отзывчивым, насколько он любил людей и хотел всем помочь», - рассказала Елена Морозова.



В Ефремове состоялся традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти майора ФСБ Олега Морозова. Участие в состязании приняли команды Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Узловского железнодорожного техникума, Ефремовского филиала Рязанского медуниверситета и победители турнира - команда сельскохозяйственного колледжа имени Ефанова из Тулы.Олег Морозов – майор ФСБ России. 7 апреля 2003 года он погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. 30 июня 2003 года награжден орденом Мужества (посмертно). Этот турнир ежегодно организуют его сослуживцы, ветераны боевых действий города на Красивой мече.Заместитель руководителя УФСБ России по Тульской области Андрей Курдуков рассказал, что «Управление всегда относилось с честью к сотрудникам, которые отдали свой долг до конца. Мы считаем своим долгом чтить память о них и ежегодно устраиваем такие турниры».На здании школы, которую окончил Олег Морозов, и которая сегодня носит его имя, была открыта обновлённая мемориальная доска. «Может, мне как матери и нескромно такое говорить, но я всегда удивлялась, какой мой сын был добрым, отзывчивым, насколько он любил людей и хотел всем помочь», - рассказала Елена Морозова.





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