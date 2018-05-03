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03.05.2018 19:20 Посёлок Первомайский отметил 68-летие Татьяна Голубова





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По словам главы Щёкинского района Елены Рыбальченко, «в посёлке сделано очень много за последние годы. Это и парковая зона, и ДК, и Дом спорта, и главная площадь».



Аттракционы, танцплощадки, флешмобы, караоке - каждый год, в последние выходные апреля жители Первомайского от мала до велика, подтягиваются на площадь.



«Посёлок Первомайский – совершенно уникальный посёлок, - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – И не только потому, что здесь первый Вечный огонь в СССР, не только потому, что здесь крупнейшее предприятие «Щёкиноазот», а потому что в Первомайском живут трудолюбивые, ответственные люди».



Люди не расходились до позднего вечера. Все, конечно, ждали самого главного – фейерверка. Без него здесь уже давно не обходится ни один праздник.



«Наш посёлок всегда с Первомаем!» - эти слова звучали со сцены Дома культуры химиков ещё в 60-х годах на торжественных собраниях, демонстрациях, праздниках. С тех пор прошло много лет, сменилось не одно поколение, изменился в лучшую сторону и сам посёлок.По словам главы Щёкинского района Елены Рыбальченко, «в посёлке сделано очень много за последние годы. Это и парковая зона, и ДК, и Дом спорта, и главная площадь».Аттракционы, танцплощадки, флешмобы, караоке - каждый год, в последние выходные апреля жители Первомайского от мала до велика, подтягиваются на площадь.«Посёлок Первомайский – совершенно уникальный посёлок, - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – И не только потому, что здесь первый Вечный огонь в СССР, не только потому, что здесь крупнейшее предприятие «Щёкиноазот», а потому что в Первомайском живут трудолюбивые, ответственные люди».Люди не расходились до позднего вечера. Все, конечно, ждали самого главного – фейерверка. Без него здесь уже давно не обходится ни один праздник.





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