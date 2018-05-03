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03.05.2018 19:02 С начала 2018 года в Тульской области выявлено почти 150 поддельных купюр Вести-Тула





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В этом году нашлись четыре штуки 500-рублевых банкнот, а вот в минувшем году их не было. В Тульском регионе за первый квартал 2018 года фальшивых денег иностранных государств не обнаружено.







Внимание! Подделки! В Тульской области за первый квартал 2018 года выявлено 146 фальшивых денежных знаков. «Умельцы» чаще всего предпочитают подделывать пятитысячные банкноты - 66% от общего количества - и номиналом в одну тысячу рублей - 31%.В этом году нашлись четыре штуки 500-рублевых банкнот, а вот в минувшем году их не было. В Тульском регионе за первый квартал 2018 года фальшивых денег иностранных государств не обнаружено.

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