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03.05.2018 18:50 Тульский синоптик рассказал о погоде на ближайшие дни Вести-Тула





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По словам техника-метеоролога Тульского отдела гидрометеообеспечения Владимира Аксёнова, «погода на данный день практически соответствует погоде прошлого года. Никаких серьезных отклонений ни в температуре, ни в осадках, ни в ветре нет. Такая погода примерно сохранится до воскресенья, хотя уже в субботу местами начнутся небольшие дожди, гроза, но общетемпературный фон до 27 градусов днём и 10-13 ночью. Ко Дню Победы дневная температура немного понизится, но практически гарантированно не будет осадков».



В Туле открылся не только вело- и мотосезон, но и сезон мороженого и холодных напитков. Погода на майские праздники установилась совсем летняя. Некоторые туляки уже открыли плавательный сезон в пруду Белоусовского парка и окрестили начало мая аномально жарким.По словам техника-метеоролога Тульского отдела гидрометеообеспечения Владимира Аксёнова, «погода на данный день практически соответствует погоде прошлого года. Никаких серьезных отклонений ни в температуре, ни в осадках, ни в ветре нет. Такая погода примерно сохранится до воскресенья, хотя уже в субботу местами начнутся небольшие дожди, гроза, но общетемпературный фон до 27 градусов днём и 10-13 ночью. Ко Дню Победы дневная температура немного понизится, но практически гарантированно не будет осадков».





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