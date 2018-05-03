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03.05.2018 18:35 В сводках ГИБДД появились мотоциклисты и велосипедисты Вести-Тула





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В Туле на улице Болдина возле дома №153 водитель «Шевроле Авео» совершил наезд на велосипедиста мальчика 2006 г.р., который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Велосипедист после оказания медицинской помощи был отпущен домой.



В этот же день произошла ещё одна авария в этом районе. На пересечении улиц Болдина и Машинистов столкнулись «Дэу Нексия» и «Пежо партнер». В результате ДТП пострадали: водитель «Дэу» и его пассажир- трёхлетний мальчик, который с телесными повреждениями был госпитализирован.



29 апреля произошла крупная авария на 192-м километре автодороги М-2 «Крым». Столкнулись «МАН» с «БМВ Х4», после чего кроссовер врезался в «Шевроле Каптива», а затем «Шевроле» произвел столкновение с «Ниссаном Кашкай». В ДТП больше всего пострадал ребёнок, пассажир «БМВ». Девочке потребовалась медпомощь.



2 мая в 20.30 на 294-м километре автодороги М-4 «Дон» 17-летний молодой человек, не имея водительского удостоверения, на мотоцикле «Лидер», предположительно, не справился с управлением и улетел в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на сетку ограждения и опрокидыванием. Молодой человек остался жив, он госпитализирован.В Туле на улице Болдина возле дома №153 водитель «Шевроле Авео» совершил наезд на велосипедиста мальчика 2006 г.р., который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Велосипедист после оказания медицинской помощи был отпущен домой.В этот же день произошла ещё одна авария в этом районе. На пересечении улиц Болдина и Машинистов столкнулись «Дэу Нексия» и «Пежо партнер». В результате ДТП пострадали: водитель «Дэу» и его пассажир- трёхлетний мальчик, который с телесными повреждениями был госпитализирован.29 апреля произошла крупная авария на 192-м километре автодороги М-2 «Крым». Столкнулись «МАН» с «БМВ Х4», после чего кроссовер врезался в «Шевроле Каптива», а затем «Шевроле» произвел столкновение с «Ниссаном Кашкай». В ДТП больше всего пострадал ребёнок, пассажир «БМВ». Девочке потребовалась медпомощь.

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