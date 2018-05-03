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НОВОСТИ | Общество



03.05.2018 13:22 Четверо туляков обвиняются в незаконной организации игорного бизнеса
"Вести-Тула"



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В незаконной организации и проведении азартных игр обвиняются сразу четверо жителей Тулы. Следственным комитетом завершено расследование этого уголовного дела. Установлено, что в апреле 2015 года в Туле трое мужчин и женщина создали преступную группу и организовывали незаконную игорную деятельность.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…для этого они подыскали четыре помещения в Зареченском и Пролетарском районах Тулы, завезли туда игровое оборудование и набрали персонал. На протяжении двух лет в этих помещениях проводились незаконные азартные игры с использованием компьютеров и интернета. Организаторы получили доход в сумме не менее 200 тысяч рублей.

На данный момент собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
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