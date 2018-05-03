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03.05.2018 13:10 Алексей Дюмин посетил социально значимые стройки Тулы Кира Черьевская





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Президент компании-застройщика Александр Фомин сообщил, что в настоящее время ведутся общестроительные, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей – электроснабжения и освещения, канализации и водопровода. Основная проблема – не получены ордера на производство земляных работ по устройству сетей теплоснабжения и водоотведения. В связи с предстоящими работами Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову провести разъяснительную работу с жителями, а также обеспечить выдачу ордеров на проведение земляных работ.

«Этот проект важен для всего региона. Хочу еще раз подчеркнуть, что все работы должны быть сделаны качественно и в срок», - подчеркнул глава региона.



В новых стенах будет установлено и самое современное медицинское оборудование. И глава региона поставил задачу к сроку ввода корпуса в эксплуатацию решить вопрос с кадрами. В два новых корпуса необходимо порядка трёхсот медработников. «К моменту сдачи корпусов медики, в настоящее время находящиеся на целевом обучении, будут готовы приступить к работе. – Отметила заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина. – Часть персонала будет переведено сюда из других больниц».



До отделки фасада ещё далеко подрядчикам изоляционно-диагностического корпуса, в котором также разместится лаборатория микро-биологических исследований. Строительство идёт с небольшим отставанием от графика, но к сроку - октябрь 19-го года обещают успеть. Губернатор напомнил о важности объекта, строительство которого удалось начать при его личном вмешательстве, и настоятельно рекомендовал руководителю компании регулярно и лично контролировать ход работ.



Не обошёл вниманием губернатор обращение жителей дома №27 по улице Кутузова, которые пожаловались на плохое состояние их двора. Глава региона призвал людей быть активнее и подавать заявки на участие в региональных и федеральных программах по благоустройству. Почему не вышло стать участником программы «Комфортная городская среда» в этом году, предстоит выяснить. И всё же этим летом двор обещают преобразить. В том, что всё здесь обветшало, Алексей Дюмин убедился вместе с Евгением Авиловым, опробовав качели.



«В августе асфальт мы вам сделаем. – Сказал Алексей Дюмин, обращаясь к местным жителям. – В ближайшее время наведем здесь порядок». А на месте снесённых неподалёку сараев, уже во дворе дома №40 по улице Шухова, предложили сделать сквер и 5 мая, на очередном субботнике, высадить здесь первые деревья.



Второй квартал 2019 года - срок сдачи нового ледового дворца в Туле, который сможет вмещать более 3000 зрителей. Ход строительных работ предложили посмотреть с третьего этажа комплекса. Всё идёт по графику. Это будет самая крупная ледовая арена в регионе, где будет базироваться областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва. Фигурное катание, хоккей, возможно борьба и даже фитнес-центр. Помещений должно хватить для всего.



Некоторые «но» в работе есть. Как сообщил представитель компании-застройщика Вадим Навоенко, что «…требуется содействие со стороны правительства региона и администрации города по реконструкции пешеходного моста и устройству трех пешеходных дорожек по улице Новомосковской».



Помочь решить возникающие вопросы обещали. Ведь благодаря реализации этого объекта, а строится дворец по программе «Газпродетям», будет развиваться спорт, и в регионе появится возможность создать молодёжную хоккейную лигу.





Яркий, новый, современный... Таким уже сейчас ещё на этапе строительства видится палатно-боксированный корпус детской областной больницы, рассчитанный на 90 койко-мест. В нём будут оказывать помощь малышам до трёх лет. Поэтому все палаты рассчитаны на совместное пребывание с детьми их мам.Президент компании-застройщика Александр Фомин сообщил, что в настоящее время ведутся общестроительные, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей – электроснабжения и освещения, канализации и водопровода. Основная проблема – не получены ордера на производство земляных работ по устройству сетей теплоснабжения и водоотведения. В связи с предстоящими работами Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову провести разъяснительную работу с жителями, а также обеспечить выдачу ордеров на проведение земляных работ.«Этот проект важен для всего региона. Хочу еще раз подчеркнуть, что все работы должны быть сделаны качественно и в срок», - подчеркнул глава региона.В новых стенах будет установлено и самое современное медицинское оборудование. И глава региона поставил задачу к сроку ввода корпуса в эксплуатацию решить вопрос с кадрами. В два новых корпуса необходимо порядка трёхсот медработников. «К моменту сдачи корпусов медики, в настоящее время находящиеся на целевом обучении, будут готовы приступить к работе. – Отметила заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина. – Часть персонала будет переведено сюда из других больниц».До отделки фасада ещё далеко подрядчикам изоляционно-диагностического корпуса, в котором также разместится лаборатория микро-биологических исследований. Строительство идёт с небольшим отставанием от графика, но к сроку - октябрь 19-го года обещают успеть. Губернатор напомнил о важности объекта, строительство которого удалось начать при его личном вмешательстве, и настоятельно рекомендовал руководителю компании регулярно и лично контролировать ход работ.Не обошёл вниманием губернатор обращение жителей дома №27 по улице Кутузова, которые пожаловались на плохое состояние их двора. Глава региона призвал людей быть активнее и подавать заявки на участие в региональных и федеральных программах по благоустройству. Почему не вышло стать участником программы «Комфортная городская среда» в этом году, предстоит выяснить. И всё же этим летом двор обещают преобразить. В том, что всё здесь обветшало, Алексей Дюмин убедился вместе с Евгением Авиловым, опробовав качели.«В августе асфальт мы вам сделаем. – Сказал Алексей Дюмин, обращаясь к местным жителям. – В ближайшее время наведем здесь порядок». А на месте снесённых неподалёку сараев, уже во дворе дома №40 по улице Шухова, предложили сделать сквер и 5 мая, на очередном субботнике, высадить здесь первые деревья.Второй квартал 2019 года - срок сдачи нового ледового дворца в Туле, который сможет вмещать более 3000 зрителей. Ход строительных работ предложили посмотреть с третьего этажа комплекса. Всё идёт по графику. Это будет самая крупная ледовая арена в регионе, где будет базироваться областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва. Фигурное катание, хоккей, возможно борьба и даже фитнес-центр. Помещений должно хватить для всего.Некоторые «но» в работе есть. Как сообщил представитель компании-застройщика Вадим Навоенко, что «…требуется содействие со стороны правительства региона и администрации города по реконструкции пешеходного моста и устройству трех пешеходных дорожек по улице Новомосковской».Помочь решить возникающие вопросы обещали. Ведь благодаря реализации этого объекта, а строится дворец по программе «Газпродетям», будет развиваться спорт, и в регионе появится возможность создать молодёжную хоккейную лигу.











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