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03.05.2018 12:32 Туляки отметили Первомай демонстрацией и велопарадом "Вести-Тула"





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В это же время на главной площади Тулы начали собираться велосипедисты всех возрастов. В ожидании традиционного первомайского велопарада прошли различные соревнования. Участие в них приняли не только велосипедисты, но и лыжероллеры, а также совсем юные поклонники этого вида спорта на беговелах. А ровно в 13:30 колонна двинулась вверх по проспекту Ленина до памятника Льву Толстому. Финишировали велосипедисты в Центральном парке имени Петра Белоусова.





Этот день, по традиции, начался с демонстрации. Колонна трудящихся прошла по проспекту Ленина в Туле. Затем возле академического театра драмы состоялся митинг и награждение представителей лучших трудовых династий нашей области, победителей конкурсов профессионального мастерства, руководителей предприятий. В колонне царил особый праздничный настрой.В это же время на главной площади Тулы начали собираться велосипедисты всех возрастов. В ожидании традиционного первомайского велопарада прошли различные соревнования. Участие в них приняли не только велосипедисты, но и лыжероллеры, а также совсем юные поклонники этого вида спорта на беговелах. А ровно в 13:30 колонна двинулась вверх по проспекту Ленина до памятника Льву Толстому. Финишировали велосипедисты в Центральном парке имени Петра Белоусова.









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