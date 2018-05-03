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03.05.2018 12:17 В Тульской области введут нерестовый запрет "Вести-Тула"





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Для усиления охраны водных биоресурсов в это время будут проводиться рейдовые мероприятия с привлечением должностных лиц УМВД, сотрудников Прокуратуры и представителей Общественных организаций.



За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф: на граждан - от двух до пяти тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность за незаконную добычу в местах нереста. За дополнительной информацией о нерестовом периоде и случаях нарушения российского законодательства области обращайтесь по телефону: 8-(4872) 39-68-67.







Информация отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тульской области. В соответствии с Правилами рыболовства установлены новые сроки весеннего нерестового запрета с 10 по 30 июня, на период нереста рака речного.Для усиления охраны водных биоресурсов в это время будут проводиться рейдовые мероприятия с привлечением должностных лиц УМВД, сотрудников Прокуратуры и представителей Общественных организаций.За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф: на граждан - от двух до пяти тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность за незаконную добычу в местах нереста. За дополнительной информацией о нерестовом периоде и случаях нарушения российского законодательства области обращайтесь по телефону: 8-(4872) 39-68-67.

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