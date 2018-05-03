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03.05.2018 11:56 Тульский «Арсенал» одержал 11-ую победу в сезоне Александр Конов





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Туляки открыли счёт на 16-ой минуте - после розыгрыша углового обводящим ударом в левый дальний угол ворота дагестанцев поразил Кантемир Берхамов. Однако уже через 6 минут «Анжи» сделал счёт ничейным - на рандеву с Михаилом Левашовым убежал Арсен Хубулов, и его удар был точен. Три очка «оружейникам», и вновь после розыгрыша углового, в середине второго тайма принёс защитник Стоппила Сунзу. Следующий матч «Арсенал» проведёт на выезде, 6-го мая, против ЦСКА.





На центральном стадионе Арсенал в минувшую субботу кипели самые настоящие футбольные страсти. Тульский «Арсенал» одержал 11-ую победу в сезоне и поднялся в турнирной таблице чемпионата Премьер-лиги на промежуточное 6-ое место. В 28-ом туре подопечные Миодрага Божовича в упорном поединке на своём поле победили 2:1 махачкалинский «Анжи».Туляки открыли счёт на 16-ой минуте - после розыгрыша углового обводящим ударом в левый дальний угол ворота дагестанцев поразил Кантемир Берхамов. Однако уже через 6 минут «Анжи» сделал счёт ничейным - на рандеву с Михаилом Левашовым убежал Арсен Хубулов, и его удар был точен. Три очка «оружейникам», и вновь после розыгрыша углового, в середине второго тайма принёс защитник Стоппила Сунзу. Следующий матч «Арсенал» проведёт на выезде, 6-го мая, против ЦСКА.

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