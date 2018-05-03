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НОВОСТИ | Общество



03.05.2018 11:33 В Веневе появился центр космического образования
Полина Ермолаева



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Это только на первый взгляд кажется – где Венев, а где космос? Веневские школьники не только умеют лихо отплясывать, они еще и страстные изобретатели. В учебном заведении есть целая команда мечтателей, которые, однако, не просиживают штаны возле окна, томно поглядывая на звезды, а тратят свободное время на развитие себя и космоса в себе!

Такой конструктивный путь к мечте маленьких в сущности мальчиков удивил даже видавшего не единожды космические виды Героя России – Александра Калери. Ребята, ловили каждое слово летчика-космонавта, и он смог донести до них главное! «Нужно найти свою путеводную звезду. Она не обязательно будет связана с космической деятельностью. Но вы станете высокообразованными, творческими людьми, найдете свой путь, реализуетесь в самых разных областях деятельности», - отметил летчик-космонавт, руководитель научно-технического центра «Энергия», Героя России Александр Калери.

Космические приключения в веневской школе №2 посреди рабочих будней, конечно же, не случайны. Это учебное заведение заключило договор о сотрудничестве с компанией, которая активно продвигает школьное аэрокосмическое образование в России и имеет в этом немалый опыт. Как рассказала заместитель генерального директора компании «Рисксат» Ольга Мороз, «…в Венев будут приезжать специалисты и ученые. Они будут заниматься с детьми, давать мастер-классы. Учителя этой школы пройдут обучение по различным методикам космического образования и сами начнут заниматься с детьми».

Насыщенный день пришелся по вкусу и настроению и необычным гостям и самим школьникам. Они радостно проходили символическое посвящение в юные космонавты и выстраивались на танцевальный флешмоб. А значит, главная цель – увлечение их в фантастический мир будущего, где они будут играть главные роли, достигнута.
















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