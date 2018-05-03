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03.05.2018 10:59 В Щёкинском районе собираются снести неаварийный детсад на 110 мест Алина Фурсенко





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«Нам сказали, что детей разместят в разных детских садах. Для нас это очень неудобно. Даже построив на нашей территории новый детский сад в течение года, проблемы города это не решит. Сейчас наполняемость групп 28 – 30 человек», - говорит местная жительница Ирина Шимарова.



Щекино город немаленький, но другого места не нашлось, удивляются родители. Конечно, мнения разделились, кто-то согласен потерпеть год, чтобы его ребенок пришел в новенький садик. Но те, кто до сих пор стоит в очереди, включают арифметику – если новый будет на месте старого – добавится 50 мест. А если в другом - 160. Со своими подсчетами щёкинцы обратились в Общероссийский народный фронт.



По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергея Судницына, «…у жителей остаются вопросы, почему именно эта территория была выделена под строительство этого детского сада, возможно ли разместить новый детский садик в другом месте. Сейчас эти вопросы мы будем задавать муниципалам и надеемся получить на все ответы».

Строительство стало возможно после получения внушительной федеральной субсидии, и, как подсчитали специалисты, снести и построить, воспользовавшись существующей системой коммуникаций, дешевле, чем прокладывать их заново. По мнению районных чиновников, есть и другие аргументы «за».



«Это место было выбрано потому, что оно находится в центре города и здесь большая потребность в дошкольных образовательных учреждениях. Данный детский садик уже больше 50 лет находится в эксплуатации и подлежит серьезной модернизации», - утверждает заместитель главы администрации Щёкинского района по социальным вопросам Владимир Калинкин.



За последние 8 лет детский сад ремонтировался 3 раза. В основном, силами родителей, которые сознательно вкладывали средства в уют для собственных детей. К примеру, заменили окна, приобрели игрушки. Да, соглашаются мамы, неплохо было бы обновить кровлю, проверить коммуникации, но проблемным строение не назовешь. И когда речь идет об аналогичных зданиях, частенько чиновники уверяют, простоит еще сто лет. Словом, решение о сносе пока не окончательное, в рабочую группу войдут и эксперты ОНФ и родители. Утвердить проект нужно до июня.





Текущие крыши, холодные спальни и игровые – как правило с такими проблемами просят помочь разобраться родители дошколят. В аккуратном и уютном актовом зале детского сада 15 города Щёкина сегодня решают другую проблему: их здание, не новое, но далекое от аварийности собираются снести в ближайшее время, и на том же месте возвести новый садик, всего на 50 мест больше прежнего.«Нам сказали, что детей разместят в разных детских садах. Для нас это очень неудобно. Даже построив на нашей территории новый детский сад в течение года, проблемы города это не решит. Сейчас наполняемость групп 28 – 30 человек», - говорит местная жительница Ирина Шимарова.Щекино город немаленький, но другого места не нашлось, удивляются родители. Конечно, мнения разделились, кто-то согласен потерпеть год, чтобы его ребенок пришел в новенький садик. Но те, кто до сих пор стоит в очереди, включают арифметику – если новый будет на месте старого – добавится 50 мест. А если в другом - 160. Со своими подсчетами щёкинцы обратились в Общероссийский народный фронт.По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергея Судницына, «…у жителей остаются вопросы, почему именно эта территория была выделена под строительство этого детского сада, возможно ли разместить новый детский садик в другом месте. Сейчас эти вопросы мы будем задавать муниципалам и надеемся получить на все ответы».Строительство стало возможно после получения внушительной федеральной субсидии, и, как подсчитали специалисты, снести и построить, воспользовавшись существующей системой коммуникаций, дешевле, чем прокладывать их заново. По мнению районных чиновников, есть и другие аргументы «за».«Это место было выбрано потому, что оно находится в центре города и здесь большая потребность в дошкольных образовательных учреждениях. Данный детский садик уже больше 50 лет находится в эксплуатации и подлежит серьезной модернизации», - утверждает заместитель главы администрации Щёкинского района по социальным вопросам Владимир Калинкин.За последние 8 лет детский сад ремонтировался 3 раза. В основном, силами родителей, которые сознательно вкладывали средства в уют для собственных детей. К примеру, заменили окна, приобрели игрушки. Да, соглашаются мамы, неплохо было бы обновить кровлю, проверить коммуникации, но проблемным строение не назовешь. И когда речь идет об аналогичных зданиях, частенько чиновники уверяют, простоит еще сто лет. Словом, решение о сносе пока не окончательное, в рабочую группу войдут и эксперты ОНФ и родители. Утвердить проект нужно до июня.











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