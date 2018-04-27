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НОВОСТИ | Общество



27.04.2018 19:14 В Туле планируют масштабно отметить День Победы
"Вести-Тула"



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С 1 по 7 мая в кинотеатре «Майский» в Туле будет проходить неделя военного кино «Герои Победы». 8 и 9 мая во всех районах Тулы состоятся митинги, панихиды, возложения венков и цветов к мемориалам защитников. Парад, шествие «Бессмертного полка», гуляния в Центральном парке с полевой кухней, интерактивными площадками – все эти традиционные для главного праздника весны мероприятия незыблемы.

Авиашоу намечено и на этот год, но здесь правила диктует погода. На московском вокзале пройдет полюбившаяся тулякам акция «Поезда памяти». Вечером на площади Ленина горожан порадует праздничный концерт и завершится насыщенный день, конечно же, салютом и фейерверком! Для проведения всех мероприятий выделено 13 миллионов рублей. Как рассказала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «…в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сформирована афиша, в которую вошло более 400 мероприятий. Подробную информацию о праздновании Дня Победы можно найти также на сайте администрации Тулы».
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