НОВОСТИ | Общество







27.04.2018 19:00 Жители региона рассказали губернатору о своих проблемах "Вести-Тула"





| фото |



«Проведена инвентаризация по всем муниципальным образованиям, где есть подобные переходы. – Отметил Алексей Дюмин. – Написано письмо на имя руководителя РЖД, чтобы он обратил внимание на Тульскую область. Действующие переходы нужно привести в порядок. А там, где есть такая необходимость, следует сделать новые».



По словам заместитель начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению Александра Потапенко «…уже проводятся изыскательские работы и будут выделены деньги на выполнение этих работ на территории Тульской области».



Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел личный прием граждан. В одном из обращений главу региона попросили помочь с организацией безопасного перехода через железную дорогу в Белеве. Эта проблема оказалась куда масштабнее. Похожие трудности возникают во многих населенных пунктах.«Проведена инвентаризация по всем муниципальным образованиям, где есть подобные переходы. – Отметил Алексей Дюмин. – Написано письмо на имя руководителя РЖД, чтобы он обратил внимание на Тульскую область. Действующие переходы нужно привести в порядок. А там, где есть такая необходимость, следует сделать новые».По словам заместитель начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению Александра Потапенко «…уже проводятся изыскательские работы и будут выделены деньги на выполнение этих работ на территории Тульской области».









Читать @gtrktula

















