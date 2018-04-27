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27.04.2018 16:23 Тульские десантники отметили 74-ю годовщину образования дивизии Надежда Долгих





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На показательных выступлениях разведчики дивизии показали приёмы рукопашного боя, им под силу согнуть руками арматуру и разбить кирпичи. Также десантники продемонстрировали Освобождение заложников от террористов



Звание Тульской 106-й дивизии было присвоено лишь в августе 2015-го. Многие десятилетия ее штаб находился именно в оружейной столице, хотя части находятся также в Рязани и Московской области.



С праздником их поздравил и глава города Тулы Юрий Цкипури. «Вы элита российской армии, и находясь на передовых рубежах, готовы в любую минут выполнить любое самое сложное задание. Туляки гордятся, что на нашей земле базируется такое соединение», - сказал Юрий Цкипури.



Праздник по традиции привлёк большое внимание горожан, в том числе детей. Артиллерийское оружие пулеметы гранатомёты, водолазные костюмы окружены восторженными ребятами. Сейчас для них это повод помечтать о героических победах, но возможно в будущем и их ждут полные мужества гвардейские будни.

Великая Отечественная война, освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии. В послевоенное время - Афганистан, Таджикистан, Косово. На страже мира десантники Тульской дивизии ВДВ стояли в разных уголках планеты.На показательных выступлениях разведчики дивизии показали приёмы рукопашного боя, им под силу согнуть руками арматуру и разбить кирпичи. Также десантники продемонстрировали Освобождение заложников от террористовЗвание Тульской 106-й дивизии было присвоено лишь в августе 2015-го. Многие десятилетия ее штаб находился именно в оружейной столице, хотя части находятся также в Рязани и Московской области.С праздником их поздравил и глава города Тулы Юрий Цкипури. «Вы элита российской армии, и находясь на передовых рубежах, готовы в любую минут выполнить любое самое сложное задание. Туляки гордятся, что на нашей земле базируется такое соединение», - сказал Юрий Цкипури.Праздник по традиции привлёк большое внимание горожан, в том числе детей. Артиллерийское оружие пулеметы гранатомёты, водолазные костюмы окружены восторженными ребятами. Сейчас для них это повод помечтать о героических победах, но возможно в будущем и их ждут полные мужества гвардейские будни.









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