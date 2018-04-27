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НОВОСТИ | Общество



27.04.2018 16:04 В Тульской области пытаются улучшить работу скорой помощи
"Вести-Тула"



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Только в Дубенском районе, согласно отчету областного минздрава, скорая помощь успевает доехать до пациента за 20 минут почти в 100% случаях. В остальных муниципальных образованиях ситуация куда печальнее. Например, семь станций в регионе и вовсе не имели диспетчера. Вызов принимали сами фельдшеры скорой или приемная стационара. В поселке Ленинском еще в декабре процент доезда за 20 минут составлял около 26%, теперь эта цифра подросла до 63%.

Дело в том, что подход к проблеме начали менять. «Раньше было так, что мы ждем скорую помощь, которая была закреплена за нашим районом. И она едет в два раза дольше, чем та скорая помощь, которая находится рядом. – Отметил губернатор Алексей Дюмин. - Теперь вы будете четко видеть, где находятся автомобили скорой при помощи системы ГЛОНАСС».

Система уже дает результаты, но пока остаются слабые места. Это, к примеру, Щекинский и Веневский районы, где радиус обслуживания достаточно широк, около 60 километров. Чтобы сократить этот радиус, решено оборудовать остановочные пункты для скорой помощи – в селах Мордвес и Васильевском, что уменьшит радиус обслуживания до 25 км.

Новая дислокация бригад будет работать в Веневском районе с 1 мая, в Щекинском – с 25-го. Нехватка кадров в Туле по прежнему остается. Впрочем, в рамках перемен в маршрутизации количество бригад уже удалось увеличить с 30 до 35. По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Тетьякова, «…Большая Тула была самой проблемной зоной. Жители почувствуют результаты до 1 июля. Весь проект мы завершим до 1 сентября».















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