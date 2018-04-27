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27.04.2018 15:41 В результате ЧП часть домов в центре Тулы остались без воды Виталий Моторин





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«Для производства работ необходимо разрытие, но мешает припаркованный автомобиль. Сейчас связались с ГАИ, они ищут владельца, в ближайшее время приступим к ликвидации этой аварии», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Александр Картышов.



Первое что сделали, прибывшие на место коммунальщики - перекрыли поврежденный участок трубы. Поток начал постепенно спадать, но вода уже подобралась к расположенному по соседству детскому саду. В результате этой коммунальной аварии подвал близлежащего детского сада был частично затоплен. Благо, эти помещения не влияют на работу дошкольного учреждения.



Затопленными подвалами занялись специалисты городской службы спасения, они при помощи специальных насосов откачивают воду в ближайший коллектор. В руководстве детского сада заявили, что были готовы распределить детей по другим учреждениям, но, по мере того как потоки воды начали сокращаться стало понятно, что этого не потребуется. По словам директора центра образования N 1 города Тулы Веры Сошневой, «…все меры приняты. Работа идет в штатном режиме. Родители могут не беспокоиться. Все дети находятся в своих группах и со своими воспитателями».



Изначально в зоне риска отключения тепла находились более 200 жилых домов, 9 детских садов и 7 школ. Позже стало понятно масштабы аварии к счастью не так велики, сообщается о 80 жилых домах, оставшихся без отопления. Пострадавших в результате происшествия нет, а сроки восстановительных работ и причины аварии станут понятны, после проведения земельных работ, которые так же уже начались.





На этих любительских кадрах первые минуты коммунальной аварии. На пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых, настоящий фонтан горячей воды. По расположенным рядом жилым домам можно судить о его высоте - струя достигает девятых этажей. Такую силу поток воды получил потому, что прорвало магистральную трубу теплосети, диаметром 630 миллиметров. Прорвавшийся прямо сквозь асфальт гейзер окатил припаркованные рядом автомобили, которые, превратились в серьезное препятствие для работы коммунальщиков.«Для производства работ необходимо разрытие, но мешает припаркованный автомобиль. Сейчас связались с ГАИ, они ищут владельца, в ближайшее время приступим к ликвидации этой аварии», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Александр Картышов.Первое что сделали, прибывшие на место коммунальщики - перекрыли поврежденный участок трубы. Поток начал постепенно спадать, но вода уже подобралась к расположенному по соседству детскому саду. В результате этой коммунальной аварии подвал близлежащего детского сада был частично затоплен. Благо, эти помещения не влияют на работу дошкольного учреждения.Затопленными подвалами занялись специалисты городской службы спасения, они при помощи специальных насосов откачивают воду в ближайший коллектор. В руководстве детского сада заявили, что были готовы распределить детей по другим учреждениям, но, по мере того как потоки воды начали сокращаться стало понятно, что этого не потребуется. По словам директора центра образования N 1 города Тулы Веры Сошневой, «…все меры приняты. Работа идет в штатном режиме. Родители могут не беспокоиться. Все дети находятся в своих группах и со своими воспитателями».Изначально в зоне риска отключения тепла находились более 200 жилых домов, 9 детских садов и 7 школ. Позже стало понятно масштабы аварии к счастью не так велики, сообщается о 80 жилых домах, оставшихся без отопления. Пострадавших в результате происшествия нет, а сроки восстановительных работ и причины аварии станут понятны, после проведения земельных работ, которые так же уже начались.









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