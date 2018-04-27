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27.04.2018 15:39 Житель Ломинцевского встретил незваного гостя пальбой из ружья Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в ночь на 26 апреля в одну из квартир попытался войти находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который перепутал свою квартиру с чужой. В ответ на попытку войти хозяин квартиры взял охотничье ружье и выстрелил в мужчину, причинив ранение плеча. Затем он попытался догнать потерпевшего и выстрелил еще раз уже на улице, но промахнулся. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь».



В посёлке Ломинцевский Щёкинского района 61-летний местный житель палил из ружья по мужчине. Ему предъявлено обвинение по подозрению в покушении на убийство. В суд отправлено ходатайство о заключении под стражу.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в ночь на 26 апреля в одну из квартир попытался войти находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который перепутал свою квартиру с чужой. В ответ на попытку войти хозяин квартиры взял охотничье ружье и выстрелил в мужчину, причинив ранение плеча. Затем он попытался догнать потерпевшего и выстрелил еще раз уже на улице, но промахнулся. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь».





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