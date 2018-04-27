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27.04.2018 13:58 Перед сезоном отпусков Тульский театр драмы напомнит о курортном романе Вести-Тула





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Диалоги героев минимальны, зато много песен. Декорации сдержанные, но яркие, на сцене установлены дополнительные приборы освещения. Место действия меняют игрой света и тени. «Важно, чтобы это был синтез драматического спектакля и музыкального, хотя здесь очень большой процент музыкальных, вокальных, пластических моментов», - считает режиссёр Сергей Щипицын.



Актёр Сергей Сергеев рассказал о происходящем на сцене: «Есть он и она – они пытаются найти точки соприкосновения, понять, чем человек живет, что его тревожит».



Курортный роман как раз накануне сезона отпусков показывают на сцене Тульского драмы. Сегодня – премьера по пьесе современного драматурга Игоря Глинкова «Двое на луне». Поставил спектакль режиссёр петербургской театральной школы Сергей Щипицын. Его работы идут на сцене Малого драматического театра и в «Приюте комедиантов».Диалоги героев минимальны, зато много песен. Декорации сдержанные, но яркие, на сцене установлены дополнительные приборы освещения. Место действия меняют игрой света и тени. «Важно, чтобы это был синтез драматического спектакля и музыкального, хотя здесь очень большой процент музыкальных, вокальных, пластических моментов», - считает режиссёр Сергей Щипицын.Актёр Сергей Сергеев рассказал о происходящем на сцене: «Есть он и она – они пытаются найти точки соприкосновения, понять, чем человек живет, что его тревожит».







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