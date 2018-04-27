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27.04.2018 12:40 В Туле пройдёт Х Слёт именных школ «Равнение на Героев» Вести-Тула





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Здесь соберутся учащиеся именных школ Тулы, победители и призёры смотра-конкурса экспозиций «От Слёта к Слёту», посвященных герою, чьё имя носит образовательная организация, заочного конкурса эссе «Портрет моего Героя». После церемонии награждения в программе - концерт, а после по традиции состоится передача эстафеты хозяйке Слёта именных школ 2019 года.



В Туле 27 апреля 2018 года в 14 часов начнётся Десятый городской Слёт именных школ «Равнение на Героев», который пройдёт в преддверии Дня Победы. Состоится он в Центре образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского.Здесь соберутся учащиеся именных школ Тулы, победители и призёры смотра-конкурса экспозиций «От Слёта к Слёту», посвященных герою, чьё имя носит образовательная организация, заочного конкурса эссе «Портрет моего Героя». После церемонии награждения в программе - концерт, а после по традиции состоится передача эстафеты хозяйке Слёта именных школ 2019 года.

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