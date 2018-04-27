НОВОСТИ | Происшествия







27.04.2018 12:10 Из-за порыва трубы в Туле забил фонтан кипятка Вести-Тула





| фото |



Обдало кипятком припаркованные рядом автомобили. По официальной информации «Тулатеплосети», произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. В настоящий момент на месте работает аварийная бригада. Подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе приостановлены. От горячего водоснабжения отключены 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ.



Рабочие обследуют место аварии. Сроки устранения будут определены специалистами «Теплосети» после обследования. Кстати, на улице Вересаева достаточно часто происходят подтопления. Скорее всего, причина в состоянии сетей.



Огромный фонтан кипятка забил сегодня утром из-под земли на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых в Туле. Струя воды, как видно на кадрах, которые нам прислали очевидцы происшествия, достигала последних этажей находящейся рядом многоэтажки. Брызги от 20-метрового гейзера разлетались на достаточно большое расстояние.Обдало кипятком припаркованные рядом автомобили. По официальной информации «Тулатеплосети», произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. В настоящий момент на месте работает аварийная бригада. Подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе приостановлены. От горячего водоснабжения отключены 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ.Рабочие обследуют место аварии. Сроки устранения будут определены специалистами «Теплосети» после обследования. Кстати, на улице Вересаева достаточно часто происходят подтопления. Скорее всего, причина в состоянии сетей.

Читать @gtrktula

















