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27.04.2018 11:38 С возрождением мужского монастыря в Белёве начало сбываться предание Кира Черьевская





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Изначально монастырь был деревянным, после пожара в середине 17-го века возвели каменный. И все эти храмы, уцелевшие даже после кровопролитных боёв, построены до начала 18-го века. Годы забвения начались в 1921-ом. В стенах монастыря расположился краснорабочий посёлок, в храмах были склады. Только в 2008 году в обители вновь появились монахи, начались богослужения. И знаменательной вехой в возрождении обители стали купола, подаренные монастырю меценатами.



«Начало сбываться предание, которое гласит, что Белёв начнёт возрождаться тогда, когда начнёт возрождаться мужской монастырь и зазвенят колокола на колокольне», - рассказал иеромонах Арсений Девятериков.



Все храмы монастыря признаны объектами культурного наследия, что позволило комплексу войти в федеральную программу. Отреставрировали надвратную церковь в честь святителя Алексия Митрополита Московского, колокольню, и, можно сказать, спасли Спасо-Преображенский собор. Сейчас трудно поверить, что у этого здания не было даже сводов.



По словам иеромонаха Арсения, «он был самый древний, красивый, но самый аварийный храм. Там пришлось реставрировать всё».



Впереди ещё восстановительные работы внутри собора, а на очереди – Введенский храм. Рядом со Спасо-Преображенским монастырём также благодаря поддержке меценатов и по инициативе губернатора построили гостиницу для паломников, в которой есть даже учебный класс. В выходные в Белёв приезжают люди семьями, иногда и целые автобусы верующих из других регионов. И теперь у них есть возможность за скромные средства обрести ночлег, увидеть весь Белёв и проникнуться его богатой духовной жизнью.



На высоком живописном белёвском берегу Оки вновь сияют золотые купола уникального архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского мужского монастыря, первое упоминание о котором в летописях датируется 1525 годом. В 21 веке святыню, которую посещал сам Иван Грозный, начали активно возрождать.Изначально монастырь был деревянным, после пожара в середине 17-го века возвели каменный. И все эти храмы, уцелевшие даже после кровопролитных боёв, построены до начала 18-го века. Годы забвения начались в 1921-ом. В стенах монастыря расположился краснорабочий посёлок, в храмах были склады. Только в 2008 году в обители вновь появились монахи, начались богослужения. И знаменательной вехой в возрождении обители стали купола, подаренные монастырю меценатами.«Начало сбываться предание, которое гласит, что Белёв начнёт возрождаться тогда, когда начнёт возрождаться мужской монастырь и зазвенят колокола на колокольне», - рассказал иеромонах Арсений Девятериков.Все храмы монастыря признаны объектами культурного наследия, что позволило комплексу войти в федеральную программу. Отреставрировали надвратную церковь в честь святителя Алексия Митрополита Московского, колокольню, и, можно сказать, спасли Спасо-Преображенский собор. Сейчас трудно поверить, что у этого здания не было даже сводов.По словам иеромонаха Арсения, «он был самый древний, красивый, но самый аварийный храм. Там пришлось реставрировать всё».Впереди ещё восстановительные работы внутри собора, а на очереди – Введенский храм. Рядом со Спасо-Преображенским монастырём также благодаря поддержке меценатов и по инициативе губернатора построили гостиницу для паломников, в которой есть даже учебный класс. В выходные в Белёв приезжают люди семьями, иногда и целые автобусы верующих из других регионов. И теперь у них есть возможность за скромные средства обрести ночлег, увидеть весь Белёв и проникнуться его богатой духовной жизнью.





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