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27.04.2018 11:02 Щёкинские химики дали достойный ответ яснополянскому короеду Елена Панова





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В этой части «Ясной Поляны» при Толстом был огород. Выращивали капусту и картофель. Но место оказалось не очень удобным, и Софья Андреевна сажает здесь хвойный лес - четыре гектара сосен и елей. Пять лет назад на «Ясную Поляну» напал жук-короед, уничтожено оказалось больше половины елей. «В 13 году вспышка закончилась, типограф погиб. Мы стали задумываться о восстановлении», - рассказала хранитель мемориального леса Ирина Костюкова.



Еще щекинские химики поработали на субботнике в поселке Первомайский на территории больницы, в Платоновском лесу в Туле и на кладбище в Кочаках, где за зиму скопились горы мусора. А в «Ясной Поляне» восстановить нужно еще гектар хвойного леса. В музее говорят, с помощью «Щекиноазота» это удастся сделать в ближайшие два года.



Звук бензопилы в толстовской усадьбе раздается только в крайних случаях. Здесь каждое дерево на учете. Участок засаживают елями точно так, как это делал сам Лев Толстой - ровными квадратами по 2 метра 13 сантиметров. Методика устарела, но в мемориальном музее иначе нельзя. Сотрудники компании «Щекиноазот», не нарушая технологии, высадили 350 молодых деревьев.В этой части «Ясной Поляны» при Толстом был огород. Выращивали капусту и картофель. Но место оказалось не очень удобным, и Софья Андреевна сажает здесь хвойный лес - четыре гектара сосен и елей. Пять лет назад на «Ясную Поляну» напал жук-короед, уничтожено оказалось больше половины елей. «В 13 году вспышка закончилась, типограф погиб. Мы стали задумываться о восстановлении», - рассказала хранитель мемориального леса Ирина Костюкова.Еще щекинские химики поработали на субботнике в поселке Первомайский на территории больницы, в Платоновском лесу в Туле и на кладбище в Кочаках, где за зиму скопились горы мусора. А в «Ясной Поляне» восстановить нужно еще гектар хвойного леса. В музее говорят, с помощью «Щекиноазота» это удастся сделать в ближайшие два года.





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