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27.04.2018 10:11 Туляки поделились впечатлениями после просмотра фильма «Тренер» Виталий Моторин





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В том, что по иным матчам и вправду хоть кино снимай, Тула убедилась в последнем туре чемпионата России. Именно в этом спектре эмоций, которые рождаются на поле, трибунах, тренерских бровках, скамейках запасных и переполняют чаши стадионов, признается Данила Козловский, он и черпал вдохновение. Для него эта работа стала режиссерским дебютом.



По словам актера, режиссера, продюсера Данилы Козловского, «это особенная страсть, особенные чувства. Это очень эмоционально сильная призма, через которую можно рассказывать ту историю, которую мы решили рассказать».



Фильм «Тренер» и последний гол Артема Дзюбы в спортивной школе «Арсенала» обсуждают примерно в равной степени. Кино ее воспитанники по большей части уже посмотрели.



А вот их тренер Александр Шмаров ввиду загруженности до кинозала еще не добрался. Впрочем, те, кто занимается футболом, мимо этой премьеры пройти вряд ли смогут, ведь эта картина - о них. «Козловский был профессиональным футболистом, закончил, стал тренером. Такая же история и у меня», - рассказал Александр.



Зрители идут на тренера и, возможно, благодаря тому, как здесь снят футбол. По словам Данилы Козловского, «мы придумали свой собственный язык, как технический, так и визуальный - это точно».



Словом, фильм «Тренер» - это все то, что мы любим футболе и плюс гарантия, что любимая команда нас точно не разочарует.



«Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой там, где нога продолжает начатое головой. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные - пенальти и угловой», - писал когда-то Иосиф Бродский, доказывая, что и великим мира сего не чужды эмоции и страсти, которые нам дарит футбол.В том, что по иным матчам и вправду хоть кино снимай, Тула убедилась в последнем туре чемпионата России. Именно в этом спектре эмоций, которые рождаются на поле, трибунах, тренерских бровках, скамейках запасных и переполняют чаши стадионов, признается Данила Козловский, он и черпал вдохновение. Для него эта работа стала режиссерским дебютом.По словам актера, режиссера, продюсера Данилы Козловского, «это особенная страсть, особенные чувства. Это очень эмоционально сильная призма, через которую можно рассказывать ту историю, которую мы решили рассказать».Фильм «Тренер» и последний гол Артема Дзюбы в спортивной школе «Арсенала» обсуждают примерно в равной степени. Кино ее воспитанники по большей части уже посмотрели.А вот их тренер Александр Шмаров ввиду загруженности до кинозала еще не добрался. Впрочем, те, кто занимается футболом, мимо этой премьеры пройти вряд ли смогут, ведь эта картина - о них. «Козловский был профессиональным футболистом, закончил, стал тренером. Такая же история и у меня», - рассказал Александр.Зрители идут на тренера и, возможно, благодаря тому, как здесь снят футбол. По словам Данилы Козловского, «мы придумали свой собственный язык, как технический, так и визуальный - это точно».Словом, фильм «Тренер» - это все то, что мы любим футболе и плюс гарантия, что любимая команда нас точно не разочарует.





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