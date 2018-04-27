НОВОСТИ | Общество







27.04.2018 09:51 Депутаты Тульской областной Думы поправили бюджет Алина Фурсенко





| фото |



Основным вопросом парламентской повестки стали уточнения бюджета региона. Его доходы выросли на 4,5 миллиарда и по большей части направлены на социальную сферу.



Как сообщила член комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам Наталия Николаева, «расходы бюджета в основном пойдут на поддержку материнства и детства. Более 400 миллионов рублей будет направлено на осуществление выплат при рождении первого и третьего ребенка. Более 90 миллионов рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы детских поликлиник, почти 240 миллионов рублей - на создание дополнительных мест в так называемых ясельных группах».



Около 600 миллионов рублей в бюджете региона заложено на господдержку сельского хозяйства и более 700 миллионов - на укрепление дорожной отрасли.



О соблюдении прав человека на территории региона парламентариям рассказала уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина: «В 2017 году поступило 2057 обращений граждан, мы видим, что этот показатель ниже показателя прошлого года».



Это, по словам омбудсмена, свидетельствует о повышении правовой грамотности населения. Так же Татьяна Ларина обратилась к парламентариям с предложением проводить совместные приемы граждан и дни правовой грамотности, которое депутатами было поддержано.



Предваряя основные обсуждения, 51-ое заседание областной Думы депутаты начали со слов торжественных. Они звучали в адрес получившего накануне из рук президента звезду Героя Труда генерального директора «Туламашзавода» Евгения Дронова и всего коллектива.Основным вопросом парламентской повестки стали уточнения бюджета региона. Его доходы выросли на 4,5 миллиарда и по большей части направлены на социальную сферу.Как сообщила член комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам Наталия Николаева, «расходы бюджета в основном пойдут на поддержку материнства и детства. Более 400 миллионов рублей будет направлено на осуществление выплат при рождении первого и третьего ребенка. Более 90 миллионов рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы детских поликлиник, почти 240 миллионов рублей - на создание дополнительных мест в так называемых ясельных группах».Около 600 миллионов рублей в бюджете региона заложено на господдержку сельского хозяйства и более 700 миллионов - на укрепление дорожной отрасли.О соблюдении прав человека на территории региона парламентариям рассказала уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина: «В 2017 году поступило 2057 обращений граждан, мы видим, что этот показатель ниже показателя прошлого года».Это, по словам омбудсмена, свидетельствует о повышении правовой грамотности населения. Так же Татьяна Ларина обратилась к парламентариям с предложением проводить совместные приемы граждан и дни правовой грамотности, которое депутатами было поддержано.





Читать @gtrktula

















