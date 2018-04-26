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26.04.2018 19:12 За победу в этапе Всероссийского фестиваля ГТО боролись около 600 туляков "Вести-Тула"





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«Первый год это была в диковинку. – Говорит заместитель директора МАУ «Спортивные объекты» Олег Жилкин. – У нас в плавании 50% не проплывали дистанцию. Со стрельбой были огромные проблемы. Сейчас все изменилось. Комплекс ГТО дает очень хороший результат для популяризации спорта».





В Туле сегодня завершился муниципальный этап Всероссийского фестиваля ГТО. Около 600 участников поборолись за победу в командном и личном зачете. Для многих ребят это очень важный шаг, по итогам соревнований будет сформирована сборная Тулы, которая выступит в региональном этапе и получит шанс попасть в финал.«Первый год это была в диковинку. – Говорит заместитель директора МАУ «Спортивные объекты» Олег Жилкин. – У нас в плавании 50% не проплывали дистанцию. Со стрельбой были огромные проблемы. Сейчас все изменилось. Комплекс ГТО дает очень хороший результат для популяризации спорта».









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