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НОВОСТИ | Общество



26.04.2018 19:02 Белевские школьники включились в поисковую работу
"Вести-Тула"



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В этом году мы отметим уже 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но до сих пор отголоски её слышны и сейчас. Благодаря огромной работе поисковых отрядов удаётся вернуть из небытия имена погибших в боях красноармейцев. С каждым годом увеличивается число участников этих отрядов. И что особенно приятно отряды пополняются молодежью. Присоединились к ним и учащиеся белёвской школы №4.

В 4-ой белёвской школе к истории особое отношение. Само здание построено в 1912-ом году. Здесь сформировался целый военно-патриотический клуб "Белёвский рубеж". В нём занимаются 25 человек, есть две девушки. Ребята уже были победителями регионального конкурса военно-патриотических объединений допризывной молодёжи и представляли нашу область на параде в Севастополе.

«Дети лично ухаживают за воинскими захоронениями, лично участвуют в работе по увековечиванию памяти тех бойцов, которые до сих пор остались лежать на полях сражений. Вот это, наверное, самая действенная прививка и от фашизма. Такая работа лучше всего служит делу патриотического воспитания», - говорит директор МБОУ СОШ №4 города Белева Ирина Соколова.

















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