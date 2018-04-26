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26.04.2018 18:51 В Богородицке будут судить нерадивую мать, убившую своего ребенка "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Тульской области Зинаида Каминская, «…ребенок попросил у матери поесть. В ответ она ударила его кулаком по голове и продолжила избиение. Женщина нанесла не менее 10 ударов. После этого она завернула ребенка в одеяло, отнесла в соседнюю комнату и оставила на полу. В эту комнату женщина не заходила в течение трех суток. Все это время она употребляла спиртные напитки, периодически спала и не отвечала на звонки супруга. После этого супруг поднял тревогу и в квартиру к женщине пришли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело младенца. В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана доказательственная база. В суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу».



Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины из Богородицка, избившей своего сына до смерти. По версии следствия, родители ребенка, 20 января, в состоянии алкогольного опъянения поругались, и отец ушел из дома. Громкий плач годовалого сына вывел из себя пьяную мать, и она сильно избила ребенка, выместив таким образом на нем злость из-за конфликта с мужем.Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Тульской области Зинаида Каминская, «…ребенок попросил у матери поесть. В ответ она ударила его кулаком по голове и продолжила избиение. Женщина нанесла не менее 10 ударов. После этого она завернула ребенка в одеяло, отнесла в соседнюю комнату и оставила на полу. В эту комнату женщина не заходила в течение трех суток. Все это время она употребляла спиртные напитки, периодически спала и не отвечала на звонки супруга. После этого супруг поднял тревогу и в квартиру к женщине пришли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело младенца. В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана доказательственная база. В суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу».









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