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26.04.2018 18:34 Алексей Дюмин раскритиковал работу глав районных администраций "Вести-Тула"





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Оказалось, что не все главы районов оказались готовы к оперативному устранению последствий стихии, в том числе и финансово. При том, что по закону ущерб до 5 миллионов рублей должен возмещаться из муниципальных средств, не везде резервные фонды достигают такой цифры. В Одоевском, к примеру, это чуть меньше 3 миллионов, а в Тепло-Огаревском и вовсе около 200 тысяч рублей. В Новомосковске, например, на каждого жителя приходится чуть меньше 4 рублей.



«В очередной раз главы администраций показали свое неумение решать оперативные вопросы на территориях, за которыми они закреплены. – Подчеркнул глава региона. - Все кроме Ясногорского района попросили оперативно получить помощь из аварийного запаса В кратчайшие сроки необходимо сформировать муниципальные аварийные запасы. Поручаю министерству ЖКХ взять этот вопрос на контроль. А заместителю председателя правительства Тульской области Валерию Шерину доложить о выполнении поручения в течение 10 дней».





С разбора последствий скандинавского циклона, который накрыл регион на минувших выходных, губернатор Алексей Дюмин начал сегодня оперативное совещание в правительстве Тульской области.Оказалось, что не все главы районов оказались готовы к оперативному устранению последствий стихии, в том числе и финансово. При том, что по закону ущерб до 5 миллионов рублей должен возмещаться из муниципальных средств, не везде резервные фонды достигают такой цифры. В Одоевском, к примеру, это чуть меньше 3 миллионов, а в Тепло-Огаревском и вовсе около 200 тысяч рублей. В Новомосковске, например, на каждого жителя приходится чуть меньше 4 рублей.«В очередной раз главы администраций показали свое неумение решать оперативные вопросы на территориях, за которыми они закреплены. – Подчеркнул глава региона. - Все кроме Ясногорского района попросили оперативно получить помощь из аварийного запаса В кратчайшие сроки необходимо сформировать муниципальные аварийные запасы. Поручаю министерству ЖКХ взять этот вопрос на контроль. А заместителю председателя правительства Тульской области Валерию Шерину доложить о выполнении поручения в течение 10 дней».











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