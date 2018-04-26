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26.04.2018 15:59 «Рысь» и «Леопард» поселятся в Тульском музее оружия "Вести-Тула"





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Системы «Рысь» и «Леопард» были разработаны на тульском НПО «Стрела» и стояли на вооружении нашей армии в 70-80 годах. Ожидается, что они станут достойным пополнением рядов «стальных стражей» музея оружия.



«Обе системы использовались на поле боя для разведки. – Рассказывает научный сотрудник отдела Тульского государственного музея оружия Андрей Нехорошев. – Их основная задача была в том, чтобы определить огневые точки противника. Эти системы применялись 70-80-90-е годы прошлого века. Сейчас они модернизированы и продолжают службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации».



В самой масштабной экспозиции на открытом воздухе Тульского государственного музея оружия сегодня стало на два экспоната больше. Выставку бронетехники, на которой представлены тульские разработки, дополнили радиолокационные гиганты, прибывшие к нам из войсковой части Брянской области.Системы «Рысь» и «Леопард» были разработаны на тульском НПО «Стрела» и стояли на вооружении нашей армии в 70-80 годах. Ожидается, что они станут достойным пополнением рядов «стальных стражей» музея оружия.«Обе системы использовались на поле боя для разведки. – Рассказывает научный сотрудник отдела Тульского государственного музея оружия Андрей Нехорошев. – Их основная задача была в том, чтобы определить огневые точки противника. Эти системы применялись 70-80-90-е годы прошлого века. Сейчас они модернизированы и продолжают службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации».









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