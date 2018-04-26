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26.04.2018 15:45 В Туле почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС "Вести-Тула"





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В память о погибших в радиационных авариях и катастрофах, в сквере на пересечении улиц Калинина и Плеханова по традиции прошёл общегородской митинг. В ликвидации последствий аварии участвовали 187 тысяч человек. Из них более двух с половиной тысяч - наши земляки, жители Тульской области.



Только прошлый, 2017-й год прервал жизни 42 человек. Тяжело отозвалась чернобыльская беда и для более двух тысяч населённых пунктов региона, попавших в зону загрязнения. «Надо подчеркнуть, что основная масса ликвидаторов из Тульской области работала на месте аварки в 1986 и 1987 годах. Поэтому у нас так много инвалидов. Больше, чем в других регионах страны. И смертность тоже выше», - говорит председатель Тульской областной организации Союз «Чернобыль» Владимир Наумов.

Пасмурная погода и утренний дождь сегодня вполне соответствуют атмосфере грусти, с которой вся страна вспоминает события 32-летней давности. 26 апреля 1986-ого года произошла крупнейшая в истории планеты техногенная катастрофа - авария на Чернобыльской АЭС.В память о погибших в радиационных авариях и катастрофах, в сквере на пересечении улиц Калинина и Плеханова по традиции прошёл общегородской митинг. В ликвидации последствий аварии участвовали 187 тысяч человек. Из них более двух с половиной тысяч - наши земляки, жители Тульской области.Только прошлый, 2017-й год прервал жизни 42 человек. Тяжело отозвалась чернобыльская беда и для более двух тысяч населённых пунктов региона, попавших в зону загрязнения. «Надо подчеркнуть, что основная масса ликвидаторов из Тульской области работала на месте аварки в 1986 и 1987 годах. Поэтому у нас так много инвалидов. Больше, чем в других регионах страны. И смертность тоже выше», - говорит председатель Тульской областной организации Союз «Чернобыль» Владимир Наумов.















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