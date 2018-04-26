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НОВОСТИ | Общество



26.04.2018 18:18 «Ростелеком» помог выпускникам тульских интернатных учреждений стать взрослее
Вести-Тула

«Ростелеком» помог выпускникам тульских интернатных учреждений стать взрослее

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Тульский филиал «Ростелекома» выступил партнером III областного конкурса готовности к самостоятельной жизни детей, оставшихся без родительского попечения «Старт во взрослую жизнь. Я сам!». Мероприятие состоялось на базе социально-досугового центра «Мануфактория» в Туле. Конкурс учрежден Министерством труда и соцзащиты Тульской области, и организован «Региональным ресурсным центром «Развитие». Все участники и призёры получили фирменные подарки от «Ростелекома».

Название Конкурса говорит само за себя. Задания позволили ребятам проверить на практике, смогут ли они самостоятельно справиться с различными ситуациями на работе и в быту. Например, на одном из этапов конкурсанты в игровой форме должны были пройти обучение профессиям «Ростелекома», устранить повреждение на сети, воспользоваться умными сервисами интерактивного телевидения. Всего участников ждали девять локаций, где они показали свои знания в сфере услуг ЖКХ, медицины, гражданских прав и обязанностей, продемонстрировали умение получать госуслуги на портале и в Многофункциональном Центре, распределять бюджет и др.

Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:
«Наша компания всегда трепетно относится к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Для нас, взрослых, очень важно помочь ребятам найти свою дорогу, придать им сил и уверенности в себе. Мы поддерживаем это мероприятие с самого начала – уже в третий раз. В этом году Конкурс приобрел новый формат и стал более ориентированным на профессиональную подготовку молодёжи. Надеемся, что локация «Ростелекома» стала для ребят не только познавательной, но и полезной: возможно она послужит для кого-то стартом в выборе профессии».

В этом году в Конкурсе приняли участие девять команд из техникумов и колледжей Тулы и Донского, а также Щекинского, Узловского и Богородицкого районов Тульской области. Первое место завоевала команда из тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса. В торжественной обстановке победители получили главный приз – переходящий Кубок.

«Ростелеком» традиционно поддерживает социальные проекты, направленные на поддержку детей. Это не первое мероприятие, организованное компанией для воспитанников подшефного центра «Развитие». Для связистов стало доброй традицией помогать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. «Ростелеком» в Тульском регионе оказывает детям самую разную помощь: организовывает детские праздники, проводит экскурсии, помогает выпускникам интернатов.
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