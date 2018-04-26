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26.04.2018 15:15 В Плавском районе погиб водитель перевернувшегося «УАЗа»
Вести-Тула

В Плавском районе погиб водитель перевернувшегося «УАЗа»

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«Покатушки» без водительских прав обернулись трагедией. На 9 километре автодороги «Плавск – Мещерино - Диктатура» в кювет улетел «УАЗ», которым управлял мужчина 1986 года рождения, не имея водительских прав. В результате он скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир, мужчина 1987 года рождения, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

В Туле на улице Мосина напротив дома №33 водитель «Сеата» при перестроении не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Киа Рио». Пострадал пассажир автомобиля «Киа», мужчина 1976 года рождения, которому была оказана медпомощь.
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