НОВОСТИ | Общество







26.04.2018 14:49 На родине Василия Жуковского откроется сельский клуб Вести-Тула





| фото |



По словам заведующей сельским клубом села Мишенского Елены Мартыновой, «мы начали опиловку старых деревьев, вывоз мусора. Когда-то здесь был хороший парк, мы планируем на этом месте сделать зону отдыха. Хотим, чтобы отдых был не только культурным, но и спортивным: здесь есть места для катания на лыжах, шикарный пруд».



В июне на родине поэта Василия Жуковского – в селе Мишенском Белёвского района - распахнёт свои двери для всех желающих с пользой провести досуг отреставрированный клуб. Его возвращают из небытия благодаря программе «100 клубов на селе» и при поддержке фонда развития Тульской области «Перспектива». Внутри здание уже полностью готово, основные работы сейчас снаружи. В основном, ведётся благоустройство территории. Планы по развитию этих мест достаточно большие.По словам заведующей сельским клубом села Мишенского Елены Мартыновой, «мы начали опиловку старых деревьев, вывоз мусора. Когда-то здесь был хороший парк, мы планируем на этом месте сделать зону отдыха. Хотим, чтобы отдых был не только культурным, но и спортивным: здесь есть места для катания на лыжах, шикарный пруд».





Читать @gtrktula

















