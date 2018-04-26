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26.04.2018 14:36 Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновил работу "Вести-Тула"





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После проверки сотрудниками МЧС и прокуратуры, он был закрыт из-за ряда грубых нарушений пожарной безопасности.



И вот сегодня появилась информация о том, что они были устранены, и теперь туляки могут посещать это учреждение.





Сегодня возобновил свою деятельность после закрытия кинотеатр «Октябрь» на Красноармейском проспекте в Туле.После проверки сотрудниками МЧС и прокуратуры, он был закрыт из-за ряда грубых нарушений пожарной безопасности.И вот сегодня появилась информация о том, что они были устранены, и теперь туляки могут посещать это учреждение.

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