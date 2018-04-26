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26.04.2018 13:55 Управление Росгвардии предлагает тулякам сдать оружие Вести-Тула





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В соответствии с действующим законодательством такие граждане освобождаются от уголовной ответственности, более того - для них установлены различные размеры вознаграждений. Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии.



Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что до 30 апреля 2018 года те, у кого есть незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, могут принять участие в профилактическом мероприятии по добровольной сдаче.В соответствии с действующим законодательством такие граждане освобождаются от уголовной ответственности, более того - для них установлены различные размеры вознаграждений. Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии.

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